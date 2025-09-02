Предпринимательство как рецепт удержания людей на Дальнем Востоке

Предпринимательство как рецепт удержания людей на Дальнем ВостокеКак остановить миграционную убыль населения в ДФО
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке обещает быть масштабным. Предприниматели, инвесторы и госуправленцы соберутся, чтобы обсудить будущее, и на первый план неизбежно выйдет вопрос, который волнует не только чиновников, но и предпринимателей: как удержать людей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)?
Традиционные драйверы – особые правовые режимы и другие меры господдержки, развитие инфраструктуры и логистических коридоров – положительно сказываются на росте предпринимательской активности и постепенно переламывают тренд на отток активного населения. Растут пищевая промышленность и туризм; добыча и переработка сырья продолжают генерировать серьезные финансовые потоки. Формируется понимание путей развития, на которые нужно делать упор: технологии, образование, креативная экономика, экономические партнерства.