Предпринимательство как рецепт удержания людей на Дальнем Востоке

Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке обещает быть масштабным. Предприниматели, инвесторы и госуправленцы соберутся, чтобы обсудить будущее, и на первый план неизбежно выйдет вопрос, который волнует не только чиновников, но и предпринимателей: как удержать людей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)?