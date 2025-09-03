Возвращение Электроника

В ответ на доклад Банка России для общественных консультаций «Об оптимизации форм раскрытия периодической информации» от июля 2025 г. четверть всех российских эмитентов котировальных списков прислали свои соображения. Одна из наиболее животрепещущих тем – цифровизация корпоративных отчетов, включая финансовую отчетность эмитентов. Половина респондентов к цифровому будущему относится настороженно. Ситуация напоминает советский фильм «Приключения Электроника», в котором персонифицированный искусственный интеллект (ИИ) оказывается умнее, быстрее и сильнее своего антропоморфного прообраза и со временем киногерой понимает, что остался не у дел, поскольку машина заняла его место в жизни.