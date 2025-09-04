Империям наносят ответный удар

Империям наносят ответный ударЧастные компании и милитаризация космоса
Милитаризация космоса никогда не прекращалась. Изначально космическое пространство осваивалось исключительно в военных целях. Для коммерческих предприятий естественно желание заключать контракты с военными ведомствами, которые предлагают больше денег на более длительные сроки.
Военно-космическая деятельность с участием «частников» (часто с преобладающим) уже сегодня ведется по целому ряду направлений.
