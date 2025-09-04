Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Империям наносят ответный удар

Частные компании и милитаризация космоса
Дмитрий Стефанович , научный сотрудник ЦМБ ИМЭМО РАН

Милитаризация космоса никогда не прекращалась. Изначально космическое пространство осваивалось исключительно в военных целях. Для коммерческих предприятий естественно желание заключать контракты с военными ведомствами, которые предлагают больше денег на более длительные сроки.

Военно-космическая деятельность с участием «частников» (часто с преобладающим) уже сегодня ведется по целому ряду направлений.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её