Креативный класс здорового человека

Творческие индустрии как шанс на спасение
Елена Маринина , заместитель директора фонда «Росконгресс»

Интерес к креативным индустриям в нашей стране показывает взрывной рост. Несколько месяцев назад на ПМЭФ-2025 президент Владимир Путин поручил разработать долгосрочную стратегию развития креативной экономики, в том числе поставив задачу увеличить долю креативного сектора в ВВП до 6% к 2030 г. По различным оценкам, объем экспорта креативных индустрий в мире превысил $1,5 трлн. Очевидно, что подобные объемы у многих вызывают желание «догнать и перегнать», но есть нюанс: цели и перспективы креативной экономики куда более фундаментальны, чем банальные доходные модели, требуют особого подхода к анализу и даже некоторой рефлексии.

Креативная индустрия – это одно из немногих мест приложения сил и умений человека, которое на фоне бурного развития искусственного интеллекта он сможет сохранить как нечто невоспроизводимое машиной уже в недалеком будущем. В обществе уже сейчас зреет все больше и больше вопросов о том, чем займется человек, когда автоматизация и диджитализация производства достигнут максимального уровня. Советские фантасты много писали о будущем, в котором машины и роботы превратились в незаменимых бесплатных помощников людей. Блага дешевы и доступны, единственное, что остается советскому человеку будущего, – творчество. Действительно, психология человека зиждется на двух вещах: самоидентификации внутри большого сообщества и возможности реализовывать свои креативные потребности. И в советском фантастическом будущем роль человека выглядела чудесно.

