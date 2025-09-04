Креативный класс здорового человека

Креативная индустрия – это одно из немногих мест приложения сил и умений человека, которое на фоне бурного развития искусственного интеллекта он сможет сохранить как нечто невоспроизводимое машиной уже в недалеком будущем. В обществе уже сейчас зреет все больше и больше вопросов о том, чем займется человек, когда автоматизация и диджитализация производства достигнут максимального уровня. Советские фантасты много писали о будущем, в котором машины и роботы превратились в незаменимых бесплатных помощников людей. Блага дешевы и доступны, единственное, что остается советскому человеку будущего, – творчество. Действительно, психология человека зиждется на двух вещах: самоидентификации внутри большого сообщества и возможности реализовывать свои креативные потребности. И в советском фантастическом будущем роль человека выглядела чудесно.