Форточка возможностей

Форточка возможностейЧего ждут от Восточного экономического форума в Японии и Южной Корее
Одним из сюрпризов начинающегося юбилейного X Восточного экономического форума стал повышенный интерес к нему со стороны Японии и Южной Кореи. Уже на ранних этапах подготовки форума такой интерес явно обозначился как в деловых, так и в дипломатических кругах двух восточноазиатских стран, и он отразился на уровне и представительности их делегаций, приехавших во Владивосток. Своего рода парадокс в том, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы с обоими соседями в Северо-Восточной Азии продолжает стремительно сворачиваться. В прошлом году товарооборот России с Японией сократился на 22% (до $7,5 млрд), а с Южной Кореей – на 24% (до $11,3 млрд).
Российско-японские и российско-южнокорейские отношения знали лучшие времена. Когда-то обе страны уверенно входили в десятку ведущих торговых партнеров Москвы. Например, в 2013 г. российско-японский товарооборот достиг $34,8 млрд, выйдя на один уровень с рекордными показателями российско-американской торговли. Объем торговли России с Южной Кореей в том же году составил внушительные $22,6 млрд. Российско-южнокорейское взаимодействие продвинулось так далеко, что с 1 января 2014 г. между двумя странами был отменен визовый режим. Эта договоренность привела, в частности, к буму поездок россиян в Южную Корею: только в 2014 г. Страну утренней свежести посетило более 213 000 российских туристов.
Все радикально изменилось в худшую сторону после февраля 2022 г. Как Токио, так и Сеул присоединились к экономическому давлению Соединенных Штатов и Евросоюза на Москву, введя аналогичные американским и европейским ограничения на торговлю с Россией и пополнив собой список недружественных государств. Присоединение двух стратегических партнеров США к американским и европейским решениям едва ли стало особым сюрпризом для кого бы то ни было – примерно так же Токио и Сеул поступили и летом – осенью 2014 г., когда на Россию обрушилась первая волна массированных западных санкций.
Однако 11 лет назад Япония и особенно Южная Корея предприняли все от них зависящее, чтобы минимизировать негативные последствия санкций для уже ведущегося сотрудничества с российскими партнерами. Второй кабинет премьер-министра Синдзо Абэ (2012–2020 гг.) делал ставку на урегулирование территориального спора и подписание мирного договора с Россией, а потому стремился по возможности сохранить экономические, научно-технические и иные связи с Москвой как важные стимулы для прогресса в чувствительных политических вопросах. Даже в первый год после его ухода (2021 г.) двусторонняя торговля еще оставалась на уровне примерно $20 млрд. А руководство Южной Кореи при президенте Мун Чжэ Ине (2017–2022 гг.), избранном от демократической партии «Вместе», вообще вывело торговлю с Россией на ее исторические максимумы – $27,3 млрд в 2021 г.
После февраля 2022 г. попыток дистанцироваться от обостряющегося кризиса в Европе уже не предпринималось. И в Токио, и в Сеуле хорошо понимали, конфликт России и коллективного Запада зашел слишком далеко, а потому любые нарушения дисциплины в рядах западной коалиции и даже тактические уклонения от союзнических обязательств по отношению к США грозят самыми неприятными последствиями. К тому же к власти в обеих восточноазиатских столицах к этому времени пришли политики, в целом разделяющие неолиберальные политические и идеологические установки администрации Джо Байдена, а потому реакция Японии и Южной Кореи на специальную военную операцию оказалась предсказуемо жесткой, а экономические интересы были принесены в жертву западной солидарности.
Так что же изменилось в нынешнем году? Откуда в Токио и Сеуле появилось желание обозначить свой, пусть и сугубо предварительный, интерес к восстановлению экономического взаимодействия с Москвой?
По всей видимости, сегодня в Японии и Южной Корее возлагают определенные надежды на новую перезагрузку российско-американских отношений, которую вот уже несколько месяцев пытается инициировать администрация Дональда Трампа. Если американские санкции в отношении России вскоре начнут постепенно смягчаться, то и у восточноазиатских союзников США будут развязаны руки для аналогичных шагов в этом направлении. Впереди американского паровоза японцы и южные корейцы явно не побегут, но и отставать от него не собираются.
Существует принципиальная разница между тем, как европейские и восточноазиатские стратегические союзники США оценивают свои приоритеты в сфере безопасности. У европейских лидеров давние счеты с Кремлем; в Европе у жесткого антироссийского настроя глубокие корни и мощная политическая и идеологическая основа. Для политической элиты Евросоюза Россия представляет собой экзистенциальный вызов, во многом цементирующий хрупкое европейское единство. Как бы ни завершился нынешний кризис, возврата к старой модели экономического партнерства (например, в ключевой для обеих сторон сфере углеродной энергетики) между Москвой и Брюсселем уже не будет.
Даже если Вашингтон пойдет на смягчение или вообще отмену части своих санкций в отношении Москвы, то за этим шагом далеко не обязательно последуют аналогичные действия со стороны Брюсселя. Не случайно на фоне активизировавшегося диалога Белого дома и Кремля и состоявшегося недавно успешного двустороннего российско-американского саммита в Европейском союзе лихорадочно готовится очередной – 19-й – пакет антироссийских санкций, который планируется утвердить уже в этом месяце независимо от возможного дальнейшего прогресса на американо-российском треке.
Ситуация в Восточной Азии совсем иная. Ни в Токио, ни в Сеуле не воспринимают Москву в качестве главного экзистенциального вызова безопасности, а тем более национальной идентичности своих стран. Даже самые радикальные японские и южнокорейские критики Кремля не обсуждают всерьез неизбежность или вероятность грядущей войны с Москвой. По понятным причинам японских и южнокорейских политиков и военных экспертов гораздо больше беспокоят возможные военно-политические действия Пхеньяна и, разумеется, стратегические планы Пекина в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Поэтому и в Токио, и в Сеуле многие политики, чиновники и бизнесмены уже предусмотрительно заняли позицию «низкого старта». Например, ведущие автомобильные концерны двух стран (Toyota, Mazda, Hyundai, Kia) до сих пор настойчиво стараются сохранить за собой возможности обратного выкупа производственных мощностей в России, не потерять связи со своими бывшими дилерскими сетями и не прекращать постпродажного обслуживания проданных до 2022 г. машин. Как только последует соответствующий сигнал из Вашингтона, они и крупный бизнес в других секторах будут готовы приступить к интенсивной работе по восстановлению разрушенных в последние годы торгово-экономических отношений с Москвой.
Тем более что внутриполитическая динамика в Японии и Южной Корее за последний год вновь существенно поменялась. В Сеуле летом нынешнего года к власти вернулась демократическая партия «Вместе» во главе с в целом дружелюбно настроенным по отношению к России Ли Чжэ Мёном. В Токио осенью 2024 г. на посту премьер-министра очень близкого к Байдену Фумио Кисиду сменил Сигэру Исиба, который в вопросах украинского урегулирования стоит скорее на стороне Трампа, чем на стороне Фридриха Мерца, Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Урсулы фон дер Ляйен.
Все вышесказанное еще не дает достаточных оснований надеяться на историческое чудо в возрождении российско-японского или российско-южнокорейского экономического сотрудничества, но все же позволяет рассчитывать на то, что в экономических отношениях Москвы с ее восточными соседями может приоткрыться окно благоприятных возможностей. Или хотя бы для начала небольшая форточка, что по нынешним временам уже не так мало.
Ясно, что на позитивные сдвиги в российско-американских отношениях надеются не только в Северо-Восточной, но и в Юго-Восточной и Южной Азии. Хотя в этих субрегионах подавляющее большинство стран не поддержали на государственном уровне многочисленные западные санкционные пакеты (в списки недружественных государств из этих регионов попал лишь Сингапур), их частный бизнес вынужден очень чутко реагировать даже на потенциальные угрозы вторичных санкций. Любой обнадеживающий сигнал из Вашингтона был бы встречен в этих странах с большим воодушевлением. Ну а предварительная проработка конкретных торговых и инвестиционных проектов будет вестись в том числе в кулуарах X Восточного экономического форума.