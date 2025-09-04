Форточка возможностей

Однако 11 лет назад Япония и особенно Южная Корея предприняли все от них зависящее, чтобы минимизировать негативные последствия санкций для уже ведущегося сотрудничества с российскими партнерами. Второй кабинет премьер-министра Синдзо Абэ (2012–2020 гг.) делал ставку на урегулирование территориального спора и подписание мирного договора с Россией, а потому стремился по возможности сохранить экономические, научно-технические и иные связи с Москвой как важные стимулы для прогресса в чувствительных политических вопросах. Даже в первый год после его ухода (2021 г.) двусторонняя торговля еще оставалась на уровне примерно $20 млрд. А руководство Южной Кореи при президенте Мун Чжэ Ине (2017–2022 гг.), избранном от демократической партии «Вместе», вообще вывело торговлю с Россией на ее исторические максимумы – $27,3 млрд в 2021 г.