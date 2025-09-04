Газета
Мнения

Космос как присутствие

Как космическая техника в небе помогает российскому суверенитету на Земле
Роман Жиц , генеральный директор ООО «Восход – космические технологии»

2025 год может стать судьбоносным для российской космонавтики. В феврале был назначен новый генеральный директор ГК «Роскосмос» Дмитрий Баканов, который вместе с обновленной командой управленцев призван решить накопившиеся в отрасли проблемы. Взят курс на широкое привлечение в отрасль частного капитала.

Российское космическое агентство было создано в 1992 г., а затем в 2015 г. преобразовано в госкорпорацию «Роскосмос». За это время в стране был совершен переход на регулируемые рыночные отношения, но в космической отрасли осталась почти неизменной советская производственная цепочка кооперации, что в рыночных условиях закономерно привело к совершенно неконкурентоспособным накладным расходам. Производительность осталась прежней и сегодня в разы, а иногда и в десятки раз уступает американским и европейским показателям. Если технический уровень российской ракетно-космической техники (РКТ) в общем позволяет ей конкурировать на глобальном рынке, то экономика ее воспроизводства больше не отвечает требованиям времени.

