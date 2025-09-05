«Москва слезам не верит. Все только начинается»: остановись, мгновенье

Москва, 2003 год. Ксюша (Тина Стойилкович – «Оффлайн») приезжает из Самары в Москву, чтобы поступить в институт, но проваливает вступительные экзамены. Зато она знакомится с бойкой москвичкой Машей (кинодебют блогера Марии Камовой) и понаехавшей из Смоленска тихой Олей (Анастасия Талызина – «Воздух», «Кентавр»). Маша не хочет учиться, а хочет выйти замуж за богатого иностранца и купаться в роскоши где-нибудь в Лос-Анджелесе. Оля старательно учится в медицинском, чтобы стать хорошим хирургом. А у Ксюши в родном городе – буйный пьяница-муж, от которого она сбежала в столицу, взяв с собой пятилетнего сына. Пройдет 20 лет, и в пятом эпизоде девушки превратятся в Марину Александрову («Дыши»), Валерию Астапову («Девушки с Макаровым») и Юлию Топольницкую («Второй брак»).