«Москва слезам не верит. Все только начинается»: остановись, мгновенье

«Москва слезам не верит. Все только начинается»: остановись, мгновеньеНа Wink стартовал показ многосерийного музыкального драмеди Жоры Крыжовникова по мотивам знаменитого фильма
Москва, 2003 год. Ксюша (Тина Стойилкович – «Оффлайн») приезжает из Самары в Москву, чтобы поступить в институт, но проваливает вступительные экзамены. Зато она знакомится с бойкой москвичкой Машей (кинодебют блогера Марии Камовой) и понаехавшей из Смоленска тихой Олей (Анастасия Талызина – «Воздух», «Кентавр»). Маша не хочет учиться, а хочет выйти замуж за богатого иностранца и купаться в роскоши где-нибудь в Лос-Анджелесе. Оля старательно учится в медицинском, чтобы стать хорошим хирургом. А у Ксюши в родном городе – буйный пьяница-муж, от которого она сбежала в столицу, взяв с собой пятилетнего сына. Пройдет 20 лет, и в пятом эпизоде девушки превратятся в Марину Александрову («Дыши»), Валерию Астапову («Девушки с Макаровым») и Юлию Топольницкую («Второй брак»).
Владимир Меньшов рассказывал о 1958 г., глядя на него из 1979 г. Жора Крыжовников («Слово пацана», «Горько!») и Ольга Долматовская (дебютант в режиссуре) отмеряют точно такую же историческую дистанцию (20 лет с хвостиком), тоже начинают с песни «Александра» и с проваленных экзаменов. Развертывание знакомого сюжета в новых исторических обстоятельствах в теории открывало широкое поле для драматургии, для рефлексии о смене эпох и для семантически насыщенных перекличек между обеими картинами. Но первые два эпизода почти не оставляют сомнений: перед нами не ремейк, не переосмысление, а, скорее, просто кокетливый оммаж фильму Меньшова.