Украинская политика стала политикой замкнутого круга
Олег Волошин , экс-депутат Верховной рады Украины

Похороны заметных политических фигур для внимательных наблюдателей нередко становились поводом для выводов и прогнозов. Сколько раз историки обращались к легендарному собранию монархов в Лондоне в 1910 г., на прощании с почившим Эдуардом VII. Съехались 12 коронованных особ, девять из которых приходились друг другу родственниками, что не помешало им через четыре года ввергнуть Старый Свет в пучину невиданной доселе бойни.

Прошедшие недавно во Львове похороны бывшего спикера (в 2016–2019 гг.) Верховной рады Украины Андрея Парубия (убит 30 августа 2025 г.) тоже стали показательными. На прощании с политиком даже не прошлой – довоенной, а позапрошлой эпохи собрались не просто старые соратники и знакомые. А старые соратники и знакомые, до сих пор остающиеся игроками в актуальном политическом процессе. Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк – все эти имена хорошо знакомы российским читателям по событиям в совсем ином двустороннем и глобальном контексте. И все они до сих пор в строю и ждут завершения боевых действий, чтобы вновь участвовать в привычном политическом спектакле. Много сказано о том, что 24 февраля 2022 г. жестко и бескомпромиссно разделило эпохи на «до» и «после». Но к украинской внутренней политике это правило неприменимо. И это поразительно контрастирует с тем, каким переломом для общества и перспектив его развития стал конфликт.

