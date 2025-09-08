Прошедшие недавно во Львове похороны бывшего спикера (в 2016–2019 гг.) Верховной рады Украины Андрея Парубия (убит 30 августа 2025 г.) тоже стали показательными. На прощании с политиком даже не прошлой – довоенной, а позапрошлой эпохи собрались не просто старые соратники и знакомые. А старые соратники и знакомые, до сих пор остающиеся игроками в актуальном политическом процессе. Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк – все эти имена хорошо знакомы российским читателям по событиям в совсем ином двустороннем и глобальном контексте. И все они до сих пор в строю и ждут завершения боевых действий, чтобы вновь участвовать в привычном политическом спектакле. Много сказано о том, что 24 февраля 2022 г. жестко и бескомпромиссно разделило эпохи на «до» и «после». Но к украинской внутренней политике это правило неприменимо. И это поразительно контрастирует с тем, каким переломом для общества и перспектив его развития стал конфликт.