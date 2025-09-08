Газета
Пределы невозможного

Совет ЕС стремится пресечь для российского бизнеса доступность инвестиционного арбитража
Дмитрий Дякин , практика разрешения споров юридической фирмы «Дякин, Горцунян и партнеры»

Одной из целей принятого в июле 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза стал международный инвестиционный арбитраж, который российские инвесторы инициируют против европейских стран, заморозивших их активы. Попытки ЕС помешать российским компаниям и крупным предпринимателям защищать свои права на международных форумах дают ясный сигнал: ЕС фактически признает, что санкционная политика может не соответствовать нормам международного права, а арбитраж представляет собой реальную юридическую угрозу. 18-й пакет показал, что ЕС опасается признания незаконными его действий против российского бизнеса и ищет способы нейтрализовать последствия возможных решений в пользу российских истцов.

В июле 2025 г. Совет ЕС дополнил знаменитый санкционный Регламент 833/2014 новыми статьями, стремясь затруднить для российских инвесторов доступ к арбитражу. Отныне странам – участницам ЕС запрещено признавать и исполнять решения арбитражей против них, если спор касается санкций против российских лиц. Теперь ЕС прямо квалифицирует иски попавших под санкции российских инвесторов как угрозу своей публичной политике.

