Одной из целей принятого в июле 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза стал международный инвестиционный арбитраж, который российские инвесторы инициируют против европейских стран, заморозивших их активы. Попытки ЕС помешать российским компаниям и крупным предпринимателям защищать свои права на международных форумах дают ясный сигнал: ЕС фактически признает, что санкционная политика может не соответствовать нормам международного права, а арбитраж представляет собой реальную юридическую угрозу. 18-й пакет показал, что ЕС опасается признания незаконными его действий против российского бизнеса и ищет способы нейтрализовать последствия возможных решений в пользу российских истцов.