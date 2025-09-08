Любовь и мечты Аиды Гарифуллиной

Певица пробует партии для более крепких голосов: в концерте она обратилась к молитве Тоски из одноименной оперы Пуччини и даже хабанере из оперы Бизе «Кармен», а эту партию и вовсе поют меццо-сопрано. В рамках сольного гала-концерта Гарифуллина спела также с тенором Иваном Гынгазовым, звездой «Геликон-оперы» и приглашенным солистом Большого. Ивана и Аиду связывает важная работа на исторической сцене, оба они участвовали в премьере оперы «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова. А вот проникнутый опасной близостью героев (так, что кажется, будто артисты изменят замысел) дуэт из «Евгения Онегина» вместе с Гарифуллиной исполнил солист Михайловского театра Семен Антаков, дебютировавший на исторической сцене. Татьяна Ларина – одна из последних партий Аиды Гарифуллиной, в прошлом сезоне она исполняла ее в Ла Скала.