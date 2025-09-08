Любовь и мечты Аиды Гарифуллиной

Любовь и мечты Аиды ГарифуллинойОперная дива дебютировала с сольным концертом в Большом театре
Сольный концерт в Большом театре – огромная честь и огромная ответственность. Аида Гарифуллина, дебютировавшая в пятницу, 5 сентября, в этом формате на исторической сцене, все продумала до мелочей. А главной темой вечера стала, пожалуй, любовь.
Гарифуллина сегодня достигла, как кажется, пика популярности: ей подчинились все оперные сцены так называемого класса А – Вена, Париж, Милан, Берлин, Нью-Йорк. Изумительный тембр и артистизм вывели оперную певицу за пределы академических залов: она выступала с Робби Уильямсом на открытии чемпионата мира по футболу и пела «Калинку-малинку» под аккомпанемент знаменитого Рональдиньо на церемонии закрытия. Такого дубля не было ни у Монтсеррат Кабалье, ни у Анны Нетребко. Оперная дива выступала перед огромной аудиторией на фестивале BBC-Proms и на Марсовом поле, снималась в Голливуде вместе с Мерил Стрип и Хью Грантом, стала наставницей в программе «Первого канала» «Голос. Дети».
Очевидно, что сейчас певица переживает романтический период – ее свадьба была совсем недавно. И хотя Гарифуллина свою личную жизнь оберегает от таблоидов, кадры вставшего перед супругой на колено Алексея Воробьева, который с огромным букетом роз вышел на сцену в рамках сольного концерта дивы, наверняка попадут в паблики светской прессы. Вероятно, потому в рамках программы ей хотелось сосредоточиться на героинях, которые страстно любят.
А при выборе формата хозяйка вечера решила остановиться на традиционном гала-концерте, где сольные арии перемежаются с дуэтами, оркестровыми фрагментами, выступлениями друзей и гостей. В частности, в концерте приняли участие прима-балерина Большого театра Светлана Захарова с легендарным «Умирающим лебедем», знаменитый скрипач Вадим Репин с «Элегией» Массне, худрук Театра наций Евгений Миронов с фрагментом из «Евгения Онегина» Пушкина. Для участия в концерте Аида пригласила также солистку Мариинки Ирину Шишкову, вместе они исполнили чудесный дуэт цветов из оперы Делиба «Лакме».
Музыкальное сопровождение вечера обеспечил симфонический оркестр Большого театра под управлением дирижера Антона Гришанина. Во втором отделении на сцену вышел еще один коллектив Большого – детский хор, с ангельской «Ave Maria» Шуберта, где солировала Гарифуллина. Певица также выступила с болеро Елены, единственным широко известном фрагментом оперы Верди «Сицилийская вечерня» (в России она не ставится), и представила московской публике арию своей коронной героини – Виолетты из «Травиаты» Верди. Хрустальный тембр, блистательные верхние ноты, подвижная вокальная техника делают Гарифуллину действительно прирожденной Виолеттой.
Как и шемаханской царицы из «Золотого петушка» Римского-Корсакова, для партии которой тоже важны кристально чистые верхние ноты: когда-то эту героиню разглядел в Аиде Валерий Гергиев, пригласив для участия в премьере. Тогда, в 2014-м, Аида была восходящей звездой, она уже выиграла конкурс Пласидо Доминго Operalia и заключила контракт с Венской оперой, а после дебюта с Наташей Ростовой и шемаханской царицей в Мариинке ее имя громко зазвучало и в России.
Очевидно, певице хотелось выстроить концерт не слишком академично, и вместе с режиссером Алексеем Франдетти они придумали небольшие ролики, где певица говорит о своих мечтах, своих героинях и своем пути. На детских фотографиях Аида часто с мамой Ляйлей Гарифуллиной, которая была ее первым учителем, является наставником, другом и по сей день.
Певица пробует партии для более крепких голосов: в концерте она обратилась к молитве Тоски из одноименной оперы Пуччини и даже хабанере из оперы Бизе «Кармен», а эту партию и вовсе поют меццо-сопрано. В рамках сольного гала-концерта Гарифуллина спела также с тенором Иваном Гынгазовым, звездой «Геликон-оперы» и приглашенным солистом Большого. Ивана и Аиду связывает важная работа на исторической сцене, оба они участвовали в премьере оперы «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова. А вот проникнутый опасной близостью героев (так, что кажется, будто артисты изменят замысел) дуэт из «Евгения Онегина» вместе с Гарифуллиной исполнил солист Михайловского театра Семен Антаков, дебютировавший на исторической сцене. Татьяна Ларина – одна из последних партий Аиды Гарифуллиной, в прошлом сезоне она исполняла ее в Ла Скала.
А на финал концерта сопрано приберегла изящный вальс Джульетты из оперы Гуно на легендарный сюжет Шекспира. Эта искрящаяся, легкая, воздушная в исполнении Гарифуллиной ария сразила жюри Operalia и стала визитной карточкой певицы. Джульетта поет о своих мечтах, которые испортит скорое замужество, но через мгновение она встретит юношу, и это изменит всю ее жизнь. Мечта Аиды Гарифуллиной исполнилась – она стала звездой. Сейчас оперная дива на пике карьеры, она счастлива – и, очевидно, готова делиться этим с публикой.