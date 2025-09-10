Внезапный Катар

Внезапный КатарЧем грозят удары по Дохе
В Дохе, столице Катара, 9 сентября был нанесен израильский авиаудар по высокопоставленным представителям «Хамас», находившимся в Катаре для участия в переговорах о перемирии в секторе Газа. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на израильский источник подтвердил, что речь идет о попытке ликвидации лидеров движения, позднее это подтвердили и израильские официальные лица. Израиль, как считается, уведомил власти США заранее, а также принял меры для минимизации риска для гражданского населения, применив высокоточное оружие. Делегация «Хамас» прибыла в Катар из Турции для обсуждения американского плана по освобождению заложников и перемирия.
Целью израильских авиаударов в Дохе, как сообщают источники Al Arabiya и Al Jazeera, стали ключевые фигуры в политическом крыле «Хамас», включая главу движения в секторе Газа Халиля аль-Хайя и еще троих высокопоставленных представителей движения. Нанесенный удар стал не просто попыткой ликвидации руководства «Хамас», но и демонстрацией неприятия со стороны Израиля самого формата переговоров как инструмента урегулирования в Газе. Хотя позднее появились не подтвержденные на момент сдачи этой колонки сообщения о том, что делегация выжила, сам факт атаки по столь конкретной цели свидетельствует о целенаправленном срыве дипломатического процесса.