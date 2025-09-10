Внезапный Катар

Целью израильских авиаударов в Дохе, как сообщают источники Al Arabiya и Al Jazeera, стали ключевые фигуры в политическом крыле «Хамас», включая главу движения в секторе Газа Халиля аль-Хайя и еще троих высокопоставленных представителей движения. Нанесенный удар стал не просто попыткой ликвидации руководства «Хамас», но и демонстрацией неприятия со стороны Израиля самого формата переговоров как инструмента урегулирования в Газе. Хотя позднее появились не подтвержденные на момент сдачи этой колонки сообщения о том, что делегация выжила, сам факт атаки по столь конкретной цели свидетельствует о целенаправленном срыве дипломатического процесса.