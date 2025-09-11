Скандал как двигатель повестки

Публичные конфликты редко бывают выгодны бизнесу. Обычно они разрушают репутацию и отвлекают от стратегии. Но именно кризисы и скандалы всегда в эпицентре общественного внимания. И это та среда, которая может обеспечить колоссальный медийный резонанс, если включить в нее свою повестку.