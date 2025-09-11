Скандал как двигатель повестки

Скандал как двигатель повесткиКак Физтех стал бенефициаром рэпа
Публичные конфликты редко бывают выгодны бизнесу. Обычно они разрушают репутацию и отвлекают от стратегии. Но именно кризисы и скандалы всегда в эпицентре общественного внимания. И это та среда, которая может обеспечить колоссальный медийный резонанс, если включить в нее свою повестку.
В мире коммуникаций этот прием называют повесточной инъекцией (newsjacking) – встроиться в горячую тему и использовать ее в свою пользу. Ставка делается на скорость реакции, эмоциональный контекст и умение связать событие с ценностями бренда. При классической подаче новости часто теряются в информационном шуме. Но правильно использованный инфоповод способен обеспечить охват, сопоставимый с масштабными рекламными кампаниями, причем с гораздо меньшими затратами.