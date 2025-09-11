Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Скандал как двигатель повестки

Как Физтех стал бенефициаром рэпа
Глеб Климентьев , основатель коммуникационного агентства Smart PR

Публичные конфликты редко бывают выгодны бизнесу. Обычно они разрушают репутацию и отвлекают от стратегии. Но именно кризисы и скандалы всегда в эпицентре общественного внимания. И это та среда, которая может обеспечить колоссальный медийный резонанс, если включить в нее свою повестку.

В мире коммуникаций этот прием называют повесточной инъекцией (newsjacking) – встроиться в горячую тему и использовать ее в свою пользу. Ставка делается на скорость реакции, эмоциональный контекст и умение связать событие с ценностями бренда. При классической подаче новости часто теряются в информационном шуме. Но правильно использованный инфоповод способен обеспечить охват, сопоставимый с масштабными рекламными кампаниями, причем с гораздо меньшими затратами.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте