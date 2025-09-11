Платформенные ожидания

Платформенные ожиданияУчастники рынка цифровой занятости рассчитывают на новые возможности и внятное регулирование
На X Восточном экономическом форуме подняли тему, которая приводит в трепет всех участников рынка цифровой занятости: какие правила будут разработаны в рамках закона о платформенной экономике для агрегаторов и маркетплейсов заданий и чем они будут отличаться от правил для торговых площадок? Игроки опасаются недифференцированного регулирования, но одновременно надеются, что введение регламента платформенной экономики подстегнет пересмотр закона о самозанятых.
Еще шесть лет назад рынок самозанятых казался маргинальной, ограниченной небольшим числом активных участников отраслью. Он быстро развивался и сегодня превратился в мощный фактор экономики – с 1,5 млн человек в 2019 г. увеличился до 12,2 млн в 2025 г. В 2024 г. самозанятые уплатили почти 100 млрд руб. налогов. Вместе с ИП они составляют 22% работающего населения страны.