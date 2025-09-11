Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Платформенные ожидания

Участники рынка цифровой занятости рассчитывают на новые возможности и внятное регулирование
Елена Усачева , генеральный директор сервиса для автоматизации работы с внештатным персоналом Qugo

На X Восточном экономическом форуме подняли тему, которая приводит в трепет всех участников рынка цифровой занятости: какие правила будут разработаны в рамках закона о платформенной экономике для агрегаторов и маркетплейсов заданий и чем они будут отличаться от правил для торговых площадок? Игроки опасаются недифференцированного регулирования, но одновременно надеются, что введение регламента платформенной экономики подстегнет пересмотр закона о самозанятых.

Еще шесть лет назад рынок самозанятых казался маргинальной, ограниченной небольшим числом активных участников отраслью. Он быстро развивался и сегодня превратился в мощный фактор экономики – с 1,5 млн человек в 2019 г. увеличился до 12,2 млн в 2025 г. В 2024 г. самозанятые уплатили почти 100 млрд руб. налогов. Вместе с ИП они составляют 22% работающего населения страны.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь