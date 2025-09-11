Платформенные ожидания

Еще шесть лет назад рынок самозанятых казался маргинальной, ограниченной небольшим числом активных участников отраслью. Он быстро развивался и сегодня превратился в мощный фактор экономики – с 1,5 млн человек в 2019 г. увеличился до 12,2 млн в 2025 г. В 2024 г. самозанятые уплатили почти 100 млрд руб. налогов. Вместе с ИП они составляют 22% работающего населения страны.