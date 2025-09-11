Я б в нефтяники пошел

Я б в нефтяники пошелПочему ТЭК испытывает кадровый голод
В первые дни сентября главной темой становится начало нового учебного года. На фоне семейных хлопот, связанных с подготовкой детей к школе, всплывают и важнейшие государственные проблемы. Они, увы, не новы и вызваны острой нехваткой кадров во многих отраслях и непониманием того, как этот дефицит преодолеть. Не обошли эти трудности и топливно-энергетический комплекс.
Казалось бы, ТЭК наравне с денежно-финансовой сферой остается одним из наиболее привлекательных направлений карьерного роста. По крайней мере, так было еще относительно недавно, когда близость к нефти и газу прямо ассоциировалась с благосостоянием, а достаточно высокие по сравнению с другими отраслями зарплаты сочетались с общественным мифом о сладкой жизни нефтяных магнатов (при том что многие из нынешних нефтяных генералов начинали свой путь с рядовых рабочих или инженерных специальностей на промыслах). Но ситуация несколько изменилась.