Я б в нефтяники пошел

Казалось бы, ТЭК наравне с денежно-финансовой сферой остается одним из наиболее привлекательных направлений карьерного роста. По крайней мере, так было еще относительно недавно, когда близость к нефти и газу прямо ассоциировалась с благосостоянием, а достаточно высокие по сравнению с другими отраслями зарплаты сочетались с общественным мифом о сладкой жизни нефтяных магнатов (при том что многие из нынешних нефтяных генералов начинали свой путь с рядовых рабочих или инженерных специальностей на промыслах). Но ситуация несколько изменилась.