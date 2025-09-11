Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Я б в нефтяники пошел

Почему ТЭК испытывает кадровый голод
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В первые дни сентября главной темой становится начало нового учебного года. На фоне семейных хлопот, связанных с подготовкой детей к школе, всплывают и важнейшие государственные проблемы. Они, увы, не новы и вызваны острой нехваткой кадров во многих отраслях и непониманием того, как этот дефицит преодолеть. Не обошли эти трудности и топливно-энергетический комплекс.

Казалось бы, ТЭК наравне с денежно-финансовой сферой остается одним из наиболее привлекательных направлений карьерного роста. По крайней мере, так было еще относительно недавно, когда близость к нефти и газу прямо ассоциировалась с благосостоянием, а достаточно высокие по сравнению с другими отраслями зарплаты сочетались с общественным мифом о сладкой жизни нефтяных магнатов (при том что многие из нынешних нефтяных генералов начинали свой путь с рядовых рабочих или инженерных специальностей на промыслах). Но ситуация несколько изменилась.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь