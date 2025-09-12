Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Путь к авангарду»: Малевич и Кабаков как опора для духовного выживания

В рамках своей новой выставки центр «Зотов» сравнивает авангард с нонконформизмом
Александр Быковский , арт-журналист

В центре «Зотов» открылась подготовленная совместно с Музеем AZ выставка «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А – Я». Из 40 музейных и частных коллекций кураторы Анна Замрий и Ирина Горлова отобрали более 350 работ. В экспозиции произведения неофициальных советских художников вроде Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Виктора Пивоварова соседствуют с шедеврами классиков русского авангарда начала ХХ в. – Казимира Малевича, Михаила Ларионова и др.

Этим соседством выставка обязана журналу неофициального русского искусства «А – Я», который выходил с 1979 по 1986 г. в  Париже. У журнала было два издателя – парижский (художник Игорь Шелковский, переехавший во Францию в середине 1970-х) и московский (Александр Сидоров). Как рассказывает Горлова, журнал создавался художниками для художников, чтобы они знакомились и имели возможность высказаться. Еще одной задачей журнала было выявить и показать преемственность между «первым» авангардом и «вторым» (так называли творчество художников-нонконформистов). Для этого в журнале существовала рубрика «Наследие», которой и посвящена выставка в центре «Зотов».

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её