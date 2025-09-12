«Путь к авангарду»: Малевич и Кабаков как опора для духовного выживания

«Путь к авангарду»: Малевич и Кабаков как опора для духовного выживанияВ рамках своей новой выставки центр «Зотов» сравнивает авангард с нонконформизмом
В центре «Зотов» открылась подготовленная совместно с Музеем AZ выставка «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале «А – Я». Из 40 музейных и частных коллекций кураторы Анна Замрий и Ирина Горлова отобрали более 350 работ. В экспозиции произведения неофициальных советских художников вроде Ильи Кабакова, Эрика Булатова и Виктора Пивоварова соседствуют с шедеврами классиков русского авангарда начала ХХ в. – Казимира Малевича, Михаила Ларионова и др.
Этим соседством выставка обязана журналу неофициального русского искусства «А – Я», который выходил с 1979 по 1986 г. в Париже. У журнала было два издателя – парижский (художник Игорь Шелковский, переехавший во Францию в середине 1970-х) и московский (Александр Сидоров). Как рассказывает Горлова, журнал создавался художниками для художников, чтобы они знакомились и имели возможность высказаться. Еще одной задачей журнала было выявить и показать преемственность между «первым» авангардом и «вторым» (так называли творчество художников-нонконформистов). Для этого в журнале существовала рубрика «Наследие», которой и посвящена выставка в центре «Зотов».