Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

«Все наши дни рождения»: сон о жизни

В СТИ впервые поставили забытый киносценарий Геннадия Шпаликова о кризисе смысла и поиске счастья
Ксения Стольная , критик

В Студии театрального искусства (СТИ) представили спектакль по неснятому киносценарию Геннадия Шпаликова, который никогда прежде не ставился на сцене. Получилась история-сновидение о кризисе середины жизни и поиске счастья – трогательно-смешная и грустная одновременно

Спектакль «Все наши дни рождения» – история о человеке, который запутался и не знает, зачем живет. Главному герою Мите (Андрей Шибаршин, снимался в фильмах и сериалах «Изгнание» Андрея Звягинцева, «Ликвидация» Сергея Урсуляка, в СТИ играет в спектаклях «Река Потудань», «Мастер и Маргарита», «Мандат» и др.) исполняется 45 лет – «зенит жизни», как говорит он сам. И вокруг этой точки расходятся круги событий. Дома празднуют жена, дочь, родственники, коллеги, а сам он уходит из дома со старым другом Лешей (Сергей Пирняк, занят в постановках СТИ «Шествие», «Записки покойника», «Старуха» и др.).

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь