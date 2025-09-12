«Все наши дни рождения»: сон о жизни

Спектакль «Все наши дни рождения» – история о человеке, который запутался и не знает, зачем живет. Главному герою Мите (Андрей Шибаршин, снимался в фильмах и сериалах «Изгнание» Андрея Звягинцева, «Ликвидация» Сергея Урсуляка, в СТИ играет в спектаклях «Река Потудань», «Мастер и Маргарита», «Мандат» и др.) исполняется 45 лет – «зенит жизни», как говорит он сам. И вокруг этой точки расходятся круги событий. Дома празднуют жена, дочь, родственники, коллеги, а сам он уходит из дома со старым другом Лешей (Сергей Пирняк, занят в постановках СТИ «Шествие», «Записки покойника», «Старуха» и др.).