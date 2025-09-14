Чтоб он жил на одну зарплату

В экономике есть понятие «ловушки среднего дохода» – в нее попадают страны, которые уже не могут развиваться быстрее конкурентов за счет дешевизны рабочей силы и еще не могут опережать их за счет инноваций. Ловушка эта довольно комфортная, страны могут неплохо существовать в ней, поскольку ситуация в целом устраивает и власти, и жителей. Как правило – до первого серьезного экономического кризиса. На уровне отдельных компаний есть аналог – «ловушка средней зарплаты»: ситуация, когда сотрудники, включая топ-менеджмент более-менее «средне» работают за более-менее «среднюю» зарплату. Компания живет и даже развивается (хотя и весьма умеренными темпами). Зарплата растет приблизительно на величину инфляции, и не у всех есть стимул пытаться что-то изменить. Пока не грянет гром.