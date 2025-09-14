Два счетчика

Рост цен на такси в столице, по информации Росстата, с мая прошлого года по май 2025-го составил 30,8%, в Подмосковье еще выше – 35%. Это более чем в три раза больше официальной инфляции. На стоимость услуг влияет рост цен на автомобили, запчасти и бензин, но ключевая причина удорожания – стремление государства вывести такси из тени. Регулятор последовательно закручивает гайки.