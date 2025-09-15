Идеи на вырост

Идеи на выростПочему реформы теряют устойчивость без образа будущего
Во время любой дискуссии о реформах и модернизации прежде всего поднимается вопрос о необходимых институтах и инструментах. Но настоящую устойчивость реформам придает ценностный мандат, объясняющий, как власть представляет себе будущее. Там, где этот образ будущего сформулирован ясно, реформы получают запас прочности; там, где его нет, даже грамотный набор действий теряет эффективность при первом же кризисе.
Под ценностями понимаются не агитационные лозунги, а рамка, которая превращает набор отвлеченных мер в стратегию, связывает экономические цели с представлениями о справедливости и национальном достоинстве. Такая рамка преобразует «политику развития» в полноценный общественный договор.
