Неравенство как всадник Апокалипсиса

Что может заставить богатых делиться с бедными
Сергей Правосудов , генеральный директор института национальной энергетики, к. и. н.

На протяжении нескольких последних десятилетий экономисты по всему миру говорят о проблеме роста неравенства, мешающего экономическому росту. Обладатели больших состояний предпочитают вкладывать капиталы в финансовые спекуляции, а рядовым потребителям не хватает денег на покупку товаров и услуг.

Французский экономист Тома Пикетти прославился в 2013 г., когда вышла его книга «Капитал в XXI веке». В ней он показал эволюцию неравенства за последние 200 лет. Получалось, что пик имущественного неравенства наблюдался накануне Первой мировой войны, затем последовала катастрофа и снижение уровня неравенства между богатыми и бедными. К началу XXI в. уровень имущественного неравенства вновь приблизился к тревожным показателям начала века двадцатого. Пикетти предупредил богатых, что это может плохо кончиться для них, и предложил поделиться с бедняками.

