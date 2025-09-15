Неравенство как всадник Апокалипсиса

Французский экономист Тома Пикетти прославился в 2013 г., когда вышла его книга «Капитал в XXI веке». В ней он показал эволюцию неравенства за последние 200 лет. Получалось, что пик имущественного неравенства наблюдался накануне Первой мировой войны, затем последовала катастрофа и снижение уровня неравенства между богатыми и бедными. К началу XXI в. уровень имущественного неравенства вновь приблизился к тревожным показателям начала века двадцатого. Пикетти предупредил богатых, что это может плохо кончиться для них, и предложил поделиться с бедняками.