Первым делом – самолеты

Одновременно оказался дискредитирован один из главных механизмов снижения углеродного следа, на который возлагались серьезные надежды, – система добровольной торговли углеродными кредитами. Ее суть в том, что компании, реализующие климатические проекты (т. е. приводящие к сокращению эмиссии CO₂), могут эмитировать и реализовать на свободном рынке так называемые углеродные единицы (1 УЕ равна 1 т CO2-эквивалента). Их приобретают компании, которые превышают квоты на выбросы парниковых газов, официально установленные в ряде стран. Покупка единиц позволяет избегать уплаты налогов на углерод или иных неприятных последствий – как финансовых, так и имиджевых. Но на поверку оказалось, что более 80% «добровольных» УЕ – пустышки: проекты, на основе которых они выпускались, не приводят к снижению выбросов парниковых газов.