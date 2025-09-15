Газета
Главная / Мнения /

Первым делом – самолеты

Станет ли авиация главной сферой оборота углеродных единиц
Валерий Андрианов , доцент Финансового университета при правительстве РФ

События последних лет поставили под сомнение цели и результативность климатической политики, еще недавно превалировавшей в глобальной экономической повестке. Очередной выход США из Парижского соглашения лишил Запад одного из двух яростных адептов (наравне с ЕС) «зеленого перехода». Волна сбоев в энергетической системе Европы наглядно продемонстрировала уязвимость структуры, выстроенной с опорой на альтернативные источники. Наконец, все громче звучат голоса экспертов, позволяющих себе усомниться в антропогенном характере глобального потепления – а ведь еще совсем недавно их априори объявляли фриками и стремились полностью лишить права высказываться на научных и деловых площадках.

Одновременно оказался дискредитирован один из главных механизмов снижения углеродного следа, на который возлагались серьезные надежды, – система добровольной торговли углеродными кредитами. Ее суть в том, что компании, реализующие климатические проекты (т. е. приводящие к сокращению эмиссии CO₂), могут эмитировать и реализовать на свободном рынке так называемые углеродные единицы (1 УЕ равна 1 т CO2-эквивалента). Их приобретают компании, которые превышают квоты на выбросы парниковых газов, официально установленные в ряде стран. Покупка единиц позволяет избегать уплаты налогов на углерод или иных неприятных последствий – как финансовых, так и имиджевых. Но на поверку оказалось, что более 80% «добровольных» УЕ – пустышки: проекты, на основе которых они выпускались, не приводят к снижению выбросов парниковых газов.

