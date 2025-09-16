Зачем нужны и как устроены тесты по русскому для детей мигрантов

Зачем нужны и как устроены тесты по русскому для детей мигрантовКак Минпросвещения проверяет их знание русского языка
Минпросвещения разработало гибкие правила для детей иностранных граждан, поступающих в российские школы. В случае неудачной попытки им предоставлена возможность проходить повторное тестирование на знание русского языка каждые три месяца. Экзамен принимают в тестирующих организациях, созданных на базе государственных и муниципальных школ. Тестирование включает в себя понятные задания, которые позволяют оценить реальный уровень владения языком, необходимый для освоения образовательной программы. Во всех 89 регионах открыто 596 образовательных организаций, где можно пройти дополнительное обучение перед повторным тестированием.
Задания, которые предлагаются обучающимся с миграционной историей в ходе тестирования в соответствии с приказом № 170 от 04.04.2025 (см. ФГБНУ «ФИПИ»), позволяют определить уровень знания русского языка, достаточный для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.