Зачем нужны и как устроены тесты по русскому для детей мигрантов

Минпросвещения разработало гибкие правила для детей иностранных граждан, поступающих в российские школы. В случае неудачной попытки им предоставлена возможность проходить повторное тестирование на знание русского языка каждые три месяца. Экзамен принимают в тестирующих организациях, созданных на базе государственных и муниципальных школ. Тестирование включает в себя понятные задания, которые позволяют оценить реальный уровень владения языком, необходимый для освоения образовательной программы. Во всех 89 регионах открыто 596 образовательных организаций, где можно пройти дополнительное обучение перед повторным тестированием.