Пять шагов на орбиту

Для большинства космических агентств и инвесторов во всем мире становится очевидно, что основными игроками на рынке космических услуг стали частные компании, которые намного эффективнее используют государственные бюджеты для достижения национальных и коммерческих целей. Это характерно не только для США, но и для Китая, Индии, Европы и других стран. Большинство находящихся на орбите спутников частные, большинство пусковых услуг осуществляют частные компании, последняя успешная миссия с посадкой на Луне реализована частной компанией, туристов в космос запускают частные компании, основные операторы связи и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – тоже частные компании.