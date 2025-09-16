Пять шагов на орбиту

Пять шагов на орбитуКак помочь российским частным компаниям выйти в космос
Для большинства космических агентств и инвесторов во всем мире становится очевидно, что основными игроками на рынке космических услуг стали частные компании, которые намного эффективнее используют государственные бюджеты для достижения национальных и коммерческих целей. Это характерно не только для США, но и для Китая, Индии, Европы и других стран. Большинство находящихся на орбите спутников частные, большинство пусковых услуг осуществляют частные компании, последняя успешная миссия с посадкой на Луне реализована частной компанией, туристов в космос запускают частные компании, основные операторы связи и данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) – тоже частные компании.
Россия, кажется, тоже пытается следовать мировым тенденциям. Космическое законодательство, которое раньше, по сути, было заградительным для частных компаний, в последние годы сильно либерализовалось. Государство сняло многие ограничения: упрощено получение лицензий, открыт доступ к испытательной и производственной базе. «Роскосмос» начал активно помогать частникам – включать инструменты их поддержки в госпрограммы, такие как нацпроект «Космос», в том числе покупать данные ДЗЗ и субсидировать пусковые услуги. Технологический задел сохраняется за счет непрерывного финансирования ОПК, а система образования готовит большое количество кадров с необходимой квалификацией.