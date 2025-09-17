Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Вас приветствует электронный продавец

Почему искусственный интеллект не вытеснит людей из е-кома
Игорь Коваль , директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ (объединенной компании Wildberries & Russ)

Мир уже существенно изменился благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Например, весь поиск в интернете уже ушел в сторону нейросетей: вместо десятков ссылок пользователь сразу получает лаконично сформулированный ответ. 47 % запросов в Google уже закрываются AI-обзорами (DemandSage) – и это только начало новой эры цифрового потребления.

ИИ как инструмент занимает все больше ниш, помогая с рутинными задачами и бизнесу. С одной стороны, это позволяет специалистам не только высвободить время, сохранить энергию и ресурсы для творчества и стратегического планирования. С другой – повысить эффективность процессов, делегируя их ИИ. В электронной коммерции ИИ уже сейчас забирает на себя много операционных процессов, и эта доля будет только увеличиваться.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте