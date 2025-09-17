Вас приветствует электронный продавец

ИИ как инструмент занимает все больше ниш, помогая с рутинными задачами и бизнесу. С одной стороны, это позволяет специалистам не только высвободить время, сохранить энергию и ресурсы для творчества и стратегического планирования. С другой – повысить эффективность процессов, делегируя их ИИ. В электронной коммерции ИИ уже сейчас забирает на себя много операционных процессов, и эта доля будет только увеличиваться.