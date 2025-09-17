Заедем на заправку

Заедем на заправкуВсе ли АЗС одинаково нужны
Стоимость топлива, цена бензина и дизеля на бирже, затраты АЗС и проблемы топливного сектора волнуют не только регуляторов и правительство, но и граждан. Цена бензина важна, хотя насколько – вопрос дискуссионный. Место, где потребитель каждый день решает этот вопрос на практике, – сеть заправочных станций.
Под конец советской эпохи заправок явно не хватало, на них бывали очереди, бензин зачастую был дефицитом. Капиталистические времена привели к росту количества точек, на которых можно безопасно и комфортно приобрести топливо. В то же время привнесенный с Запада капиталистический подход, уверенность, что «рыночек сам всё порешает», привели к тому, что советская система государственного планирования была разрушена и считалась пережитком прошлого. За исключением процессов бюджета все, что было отдано на откуп рынку, планированию не подлежало.