Заедем на заправку

Под конец советской эпохи заправок явно не хватало, на них бывали очереди, бензин зачастую был дефицитом. Капиталистические времена привели к росту количества точек, на которых можно безопасно и комфортно приобрести топливо. В то же время привнесенный с Запада капиталистический подход, уверенность, что «рыночек сам всё порешает», привели к тому, что советская система государственного планирования была разрушена и считалась пережитком прошлого. За исключением процессов бюджета все, что было отдано на откуп рынку, планированию не подлежало.