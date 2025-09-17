Юра, мы все исправим!Почему российские космические достижения перестали конвертироваться в престиж
В Москве только что открыли Национальный центр космонавтики, который объединит под одной крышей предприятия космической отрасли и возьмет на себя функцию управления всеми орбитальными полетами России. Это равноценно открытию новой штаб-квартиры NASA – но у нас новость всенародной не стала. К сожалению, это типично для нашей космической отрасли: ее имидж настолько ослаб, что большие события не становятся поводом для национальной гордости, а достижения не конвертируются в престиж.
А ведь у нас есть все основания для того, чтобы о космической индустрии в России говорили. Ракетные двигатели РД-170 до сих пор удерживают мировое первенство по мощности и надежности. Двухкамерная модификация модели, РД-180, уже 20 лет работает на американских ракетах Atlas, и именно двигателям РД-180 американцы доверили первый пилотируемый вывод нового корабля Boeing CST-100 Starliner c экипажем на борту. Кстати, ракета с РД-180 отработала полностью штатно, а вот корабль вернуть астронавтов на Землю не смог.