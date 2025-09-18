Университетам тяжело в учении

В мире университетский венчур как явление стартовал в 1951 г., когда Стэнфорд запустил первый в мире технопарк при университете. Это стало одной из отправных точек для формирования Кремниевой долины и показало, что наука и бизнес могут расти вместе. В Россию модель пришла на полстолетия позже – в начале 2000-х – и в очень неструктурированном виде. По-настоящему университетская среда начала разворачиваться в этом направлении лишь около 10 лет назад. Важную роль сыграли государственные институты – Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив. Чуть позже появились первые университетские акселераторы. Один из знаковых примеров – акселератор при МФТИ «Физтех.Старт», инициированный в 2018 г. выпускником вуза Олегом Линниковым.