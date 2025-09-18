Пальцы инженеров

Сохранять уникальные компетенции все сложнее на фоне растущего дефицита кадров – сегодня стране не хватает, по разным оценкам, от 300 000 до 600 000 инженеров. Общий количественный недостаток усугубляется межотраслевой конкуренцией: за последнее десятилетие доля инженеров в IТ-секторе выросла с 12 до 21,4%, а в традиционном машиностроении и металлургии сократилась до 18,7 и 7,2% соответственно. Дополнительные риски создает возрастной дисбаланс: 30% действующих инженеров – специалисты старше 50 лет, и их массовый выход на пенсию грозит потерей уникальных компетенций. Компании, несмотря на инвестиции в развитие персонала, сталкиваются одновременно с нехваткой кадрового резерва для новых сложных проектов – и выгоранием ключевых специалистов, которые чувствуют, что их карьера зашла в тупик.