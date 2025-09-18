Пальцы инженеров

Пальцы инженеровКак сохранить ресурсы инженерной экспертизы при дефиците кадров
Сегодня, когда цифровая трансформация перекраивает традиционные отрасли, инженерная экспертиза становится для промышленных компаний невозобновляемым ресурсом, который невозможно купить за деньги. Это остро ощущается в наукоемких отраслях – точном машиностроении, космической промышленности, атомной энергетике, – где формирование экспертизы занимает 10–15 лет при необходимости постоянного обновления знаний.
Сохранять уникальные компетенции все сложнее на фоне растущего дефицита кадров – сегодня стране не хватает, по разным оценкам, от 300 000 до 600 000 инженеров. Общий количественный недостаток усугубляется межотраслевой конкуренцией: за последнее десятилетие доля инженеров в IТ-секторе выросла с 12 до 21,4%, а в традиционном машиностроении и металлургии сократилась до 18,7 и 7,2% соответственно. Дополнительные риски создает возрастной дисбаланс: 30% действующих инженеров – специалисты старше 50 лет, и их массовый выход на пенсию грозит потерей уникальных компетенций. Компании, несмотря на инвестиции в развитие персонала, сталкиваются одновременно с нехваткой кадрового резерва для новых сложных проектов – и выгоранием ключевых специалистов, которые чувствуют, что их карьера зашла в тупик.