«A Sinistra»: Виктор Пелевин и философский камень

Уже пятая по счету книга из цикла Transhumanism Inc. – «A Sinistra» – едва ли не самая симпатичная из них, по крайней мере точно более занимательная, чем прошлогодняя «Круть!». Пелевин даже в лучших своих вещах несколько пренебрегал внешней интригой, а здесь с явным удовольствием играет в плутовской роман про алхимиков и злых духов. Средневековая Верона – главное место действия – подтягивает в сюжет шекспировских Ромео и Джульетту и аллюзии на «Божественную комедию» Данте. Город тогда входил в Венецианскую республику – что ж удивляться, что у героев в ходу знаменитые карнавальные маски, да и сама история напоминает карнавал: здесь почти все притворяются кем-то другим. Даже реальность притворна – всего лишь симуляция, «матрица» для состоятельных господ мира далекого будущего.