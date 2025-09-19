«A Sinistra»: Виктор Пелевин и философский камень

«A Sinistra»: Виктор Пелевин и философский каменьВ новом романе известный пересмешник предлагает задуматься о душе
Уже пятая по счету книга из цикла Transhumanism Inc. – «A Sinistra» – едва ли не самая симпатичная из них, по крайней мере точно более занимательная, чем прошлогодняя «Круть!». Пелевин даже в лучших своих вещах несколько пренебрегал внешней интригой, а здесь с явным удовольствием играет в плутовской роман про алхимиков и злых духов. Средневековая Верона – главное место действия – подтягивает в сюжет шекспировских Ромео и Джульетту и аллюзии на «Божественную комедию» Данте. Город тогда входил в Венецианскую республику – что ж удивляться, что у героев в ходу знаменитые карнавальные маски, да и сама история напоминает карнавал: здесь почти все притворяются кем-то другим. Даже реальность притворна – всего лишь симуляция, «матрица» для состоятельных господ мира далекого будущего.
Издательская аннотация отмечает, что перед чтением «A Sinistra» знакомство с предыдущими частями цикла необязательно, и в значительной степени так и есть: из соображений секретности главному герою, Маркусу Зоргенфрею, регулярно подчищают память о былых приключениях, поэтому на первых страницах он знает не намного больше читателя-новичка и многие правила мира ему растолковывают заново. Маркус – оперативник отдела внутренних расследований корпорации Transhumanism Inc., которая обеспечивает своим клиентам виртуальные сны. Элита давно освободилась от бренных физических тел – остался лишь мозг, плавающий в банке в безопасном бункере и способный существовать почти вечно. И эту «почти вечность» они проводят в симуляциях – любят, страдают и наслаждаются, умирают и возрождаются.