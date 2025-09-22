Все управляют всеми

Сложилась своего рода революционная ситуация. Появляются все новые инструменты управления эффективностью, но KPI, IIS, ОКР, грейды оказываются нерелевантными для управления глубинной мотивацией сотрудника. С одной стороны, все начинают понимать неэффективность директивного лидерства, а с другой – подавляющее большинство руководителей не владеют и не стремятся овладевать технологиями диалога, предпочитают пользоваться манипулятивными инструментами влияния. В компаниях появляются штатные психологи, но уровень эмоционального напряжения возрастает.