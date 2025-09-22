Газета
Главная / Мнения /

Все управляют всеми

Как меняются правила игры для собственников бизнеса
Геннадий Станкевич , кандидат психологических наук, руководитель личностного режима программы «Сколково практикум»

Бизнес переживает смену управленческой парадигмы. Лидерам необходимо осознать свою новую роль в организации и развитии компании. Успех больше не зависит просто от способности адаптироваться к новым условиям и быстро внедрять инновационные подходы – меняется сама суть управленческого действия, позиция лидера в организационных процессах.

Сложилась своего рода революционная ситуация. Появляются все новые инструменты управления эффективностью, но KPI, IIS, ОКР, грейды оказываются нерелевантными для управления глубинной мотивацией сотрудника. С одной стороны, все начинают понимать неэффективность директивного лидерства, а с другой – подавляющее большинство руководителей не владеют и не стремятся овладевать технологиями диалога, предпочитают пользоваться манипулятивными инструментами влияния. В компаниях появляются штатные психологи, но уровень эмоционального напряжения возрастает.

