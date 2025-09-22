Теология финансов

В современном обществе просматривается запрос на интеграцию нравственности во все аспекты жизни, в том числе в сферу финансовых и финансово-правовых отношений. Возможно, именно этот запрос является причиной столь частого обращения к теме традиционных ценностей. Следствием общественного запроса в Европе является и популярность правых партий и политиков, которые в своих кампаниях все чаще обращаются к теме фундаментальной этики и религии, а не к либеральным идеям – что, кстати, не исключает частичного синтеза этих нарративов в будущем.