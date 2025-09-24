Требуется начальник конной части

Требуется начальник конной частиКак конный спорт демонстрирует пределы классического HR
Кадровый дефицит – общая проблема экономики, но в нишевых сегментах бизнеса он особенно заметен. Показательный пример – конный спорт: в отрасли отмечается нехватка специалистов, рост затрат на обучение, региональный дисбаланс, проблемы с мотивацией.
Спрос на конный спорт растет. За последние пять лет количество желающих содержать лошадь в конноспортивных клубах (КСК) фактически удвоилось: очередь в некоторых клубах бизнес-уровня достигает 20–30 человек на место. Численность поголовья лошадей по стране увеличилась с 1,4 млн в 2019 г. до 1,6 млн в 2025-м, а общее количество КСК в России сегодня составляет около 3000. В Московской области в среднем открываются 1–2 новых клуба в год.
Но для развития КСК и конноспортивного бизнеса в целом требуются высококвалифицированные кадры. А их критически недостает. И зачастую проблема не только в отсутствии людей, но и в недостаточной квалификации имеющихся на рынке специалистов.