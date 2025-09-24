Кризис как рутина

Кризис как рутинаКак техническим директорам работать в условиях IT-шторма
Качка в российской IT-отрасли хоть и стала меньше, но не прошла окончательно. Геополитическая нестабильность, волны импортозамещения, массовые сокращения и колебания иностранных игроков создают среду, в которой долгосрочное планирование превращается в сложную задачу.
Технический директор (СТО) отвечает не только за технологии, но и за бюджет, стратегию и команду. Сегодня он балансирует между инновациями, ограниченными ресурсами и удержанием специалистов. В кризисной ситуации важно действовать как зрелый лидер и искать способы адаптироваться.
