Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Кризис как рутина

Как техническим директорам работать в условиях IT-шторма
Глеб Корсунов , директор по развитию Holyweb

Качка в российской IT-отрасли хоть и стала меньше, но не прошла окончательно. Геополитическая нестабильность, волны импортозамещения, массовые сокращения и колебания иностранных игроков создают среду, в которой долгосрочное планирование превращается в сложную задачу.

Технический директор (СТО) отвечает не только за технологии, но и за бюджет, стратегию и команду. Сегодня он балансирует между инновациями, ограниченными ресурсами и удержанием специалистов. В кризисной ситуации важно действовать как зрелый лидер и искать способы адаптироваться.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её