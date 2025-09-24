Кризис как рутина

Технический директор (СТО) отвечает не только за технологии, но и за бюджет, стратегию и команду. Сегодня он балансирует между инновациями, ограниченными ресурсами и удержанием специалистов. В кризисной ситуации важно действовать как зрелый лидер и искать способы адаптироваться.