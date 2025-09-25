XXI век начинается

Есть мнение, что календарные века не совпадают с историческими. Так, говорят, что «большой» ХIХ век начался с Французской революцией в 1789 г., а закончился с началом Первой мировой войны в 1914-м. Тогда начался век двадцатый, который, как многие полагают, завершился с распадом социалистической системы и СССР в 1991 г. Эта умозрительная хронология ничуть не убедительнее так называемой новой. Но если уж идти по этому пути, то похоже, что ХХI век только начинается.