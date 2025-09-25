Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

XXI век начинается

Политическое столетие снова не совпало с календарным
Андрей Быстрицкий , председатель клуба «Валдай»

Есть мнение, что календарные века не совпадают с историческими. Так, говорят, что «большой» ХIХ век начался с Французской революцией в 1789 г., а закончился с началом Первой мировой войны в 1914-м. Тогда начался век двадцатый, который, как многие полагают, завершился с распадом социалистической системы и СССР в 1991 г. Эта умозрительная хронология ничуть не убедительнее так называемой новой. Но если уж идти по этому пути, то похоже, что ХХI век только начинается.

Разговоры о смене эпох носят несколько отвлеченный характер. Ничто не приходит из ниоткуда за один день, все постепенно зреет, пока вдруг мы не видим перед собой уже сложившиеся формы. Важнейший вопрос сегодня – видим ли мы эти новые формы ХХI в.? Насколько они определились? И устойчивы ли они? И кое-что мы можем разглядеть с известной определенностью.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь