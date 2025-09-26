«Филателия»: время собирать марки

Яна (Алина Ходжеванова – «Монастырь») живет в северном приморском городке, предположительно в Мурманской области, у нее ДЦП и больное сердце. Отец Яны был моряком, много лет назад ушел в плавание и не вернулся. Теперь героиня часто приходит на берег, чтобы одиноко постоять там на статичных общих планах, глядя вдаль – не появится ли из-за горизонта пропавший папа. От отца ей передалось и увлечение филателией, которому весьма помогает то, что Яна работает на почте и может втихаря отклеивать с прибывших издалека конвертов заинтересовавшие ее марки. Все равно же они, кроме нее, никому не нужны.