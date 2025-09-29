Лицом к Сибири

В каком направлении будет двигаться Россия в XXI веке? Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от Сибири. Именно Зауралье, гигантский макрорегион, президент Владимир Путин еще в 2013 г. обозначил как ключевой плацдарм развития государства на длительную перспективу. Такой курс – не просто экономический маневр, а продуманный ответ на нынешние и грядущие геополитические сдвиги.