Лицом к Сибири

Лицом к СибириПочему будущее России сосредоточено за Уралом
В каком направлении будет двигаться Россия в XXI веке? Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от Сибири. Именно Зауралье, гигантский макрорегион, президент Владимир Путин еще в 2013 г. обозначил как ключевой плацдарм развития государства на длительную перспективу. Такой курс – не просто экономический маневр, а продуманный ответ на нынешние и грядущие геополитические сдвиги.
Освоение сибирских просторов когда-то превратило Россию в великую евразийскую державу. Вклад региона в национальную экономику исчисляется триллионами рублей, здесь сосредоточены гигантские природные ресурсы, добываются нефть, газ, золото и никель, находятся мощные энергетические объекты, расположены крупные научно-образовательные центры, есть все необходимые предпосылки для ускоренного развития многоотраслевой экономики. Огромное пространство за Уралом уникально географически, там располагается заметная доля глобальных запасов пресной воды, а бескрайние леса определяют изменения климата на планете. Транссибирская магистраль, БАМ, федеральные трассы «Сибирь» и «Байкал», Северный морской путь – основа транспортной связи между Западом и Востоком.