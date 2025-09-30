Выборы в условиях истерики

Выборы в условиях истерикиНа что пришлось пойти ПДС, чтобы выиграть выборы в Молдавии
Итоги прошедших в выходные парламентских выборов в Молдавии вызывают вопросы у наблюдателей, и главный из них – как партия, правление которой ознаменовалось экономической стагнацией и скандалами, смогла сохранить власть?
Надо признать: в 2021 г., когда правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) получила большинство, граждане республики и диаспора честно за них проголосовали, поверив обещаниям, что «хорошие люди» все сделают правильно, ускорят евроинтеграцию, будут бороться с коррупцией и станут властью, выражающей интересы всех молдован. Люди тогда испытывали неподдельный энтузиазм в ожидании реформ, прежде всего в юстиции.
