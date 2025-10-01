Кризис в головах

Кризис в головахЧто скрывается за ежегодным дефицитом бензина
Топливный кризис – любимая тема заголовков в СМИ в августе – сентябре последние пару десятилетий. С одной стороны – смешно. Если «кризис» бывает каждый год, то это не кризис, а повторяющееся событие, к которому как минимум все участники рынка должны быть готовы. С другой стороны – грустно: ни повторяемость, ни остальные постоянные факторы до сих пор не приучили ни регуляторов, ни участников рынка, ни потребителей к принятию превентивных мер.
Проблема не в наличии или отсутствии топлива, не в высоких оптовых ценах, не в закрывающихся независимых АЗС и даже не в сторонних угрозах. Проблема в отношении к отрасли в целом. ТЭК давно рассматривается и гражданами, и чиновниками, и бизнесом как дойная корова. Как нечто дарованное сверху, не требующее никаких ресурсов для извлечения и получения, стоимость чего должна стремиться к нулю. Заезженная фраза о том, что в нашей стране, богатой нефтью, бензин должен стоить как в СССР, уже наскучила.