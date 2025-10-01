Университетский прекариат

Университетский прекариатКак помочь системе образования сориентироваться в меняющемся мире
В настоящее время более 2 млрд работников по всему миру могут быть отнесены к прекариату; это более 60% работающего населения. Прекариат – постоянно растущая категория людей, живущих и работающих в условиях нестабильности, без возможности сформировать стабильную профессиональную идентичность и социальную защиту. Признаки прекаризации – низкий уровень заработной платы, нерегулярная занятость или «ущемленные» гарантии трудовых отношений, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время, крайне гибкий график работы, тяжелые и изнурительные условия труда – могут наблюдаться как в стандартной, так и в нестандартной занятости.
Большинство авторов, анализирующих проблематику прекариата и прекарности, выделяют похожие характеристики: ощущение отчужденности и нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, сочетание формальной и неформальной занятости и т. п. В совокупности эти явления можно рассматривать как следствие неолиберальных тенденций в экономике (особенно в глобальных корпорациях) с размыванием государственных форм регулирования и возрастающим произволом работодателей.