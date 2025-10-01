Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Университетский прекариат

Как помочь системе образования сориентироваться в меняющемся мире
Елена Камнева , доцент Финансового университета при правительстве РФ

В настоящее время более 2 млрд работников по всему миру могут быть отнесены к прекариату; это более 60% работающего населения. Прекариат – постоянно растущая категория людей, живущих и работающих в условиях нестабильности, без возможности сформировать стабильную профессиональную идентичность и социальную защиту. Признаки прекаризации – низкий уровень заработной платы, нерегулярная занятость или «ущемленные» гарантии трудовых отношений, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время, крайне гибкий график работы, тяжелые и изнурительные условия труда – могут наблюдаться как в стандартной, так и в нестандартной занятости.

Большинство авторов, анализирующих проблематику прекариата и прекарности, выделяют похожие характеристики: ощущение отчужденности и нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, сочетание формальной и неформальной занятости и т. п. В совокупности эти явления можно рассматривать как следствие неолиберальных тенденций в экономике (особенно в глобальных корпорациях) с размыванием государственных форм регулирования и возрастающим произволом работодателей.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь