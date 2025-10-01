Университетский прекариат

В настоящее время более 2 млрд работников по всему миру могут быть отнесены к прекариату; это более 60% работающего населения. Прекариат – постоянно растущая категория людей, живущих и работающих в условиях нестабильности, без возможности сформировать стабильную профессиональную идентичность и социальную защиту. Признаки прекаризации – низкий уровень заработной платы, нерегулярная занятость или «ущемленные» гарантии трудовых отношений, которые могут быть расторгнуты работодателем в любое время, крайне гибкий график работы, тяжелые и изнурительные условия труда – могут наблюдаться как в стандартной, так и в нестандартной занятости.