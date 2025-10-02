Бледно-зеленая энергетика

Зеленый нарратив меняется прямо на глазах. Еще, казалось бы, вчера критика альтернативной энергетики воспринималась в западном либеральном обществе как что-то неприличное и «антинаучное», а теперь «весь свободный мир» с жадностью внимает словам Трампа, прогремевшим с трибуны ООН. «Мы избавляемся от так называемых возобновляемых источников. Они бесполезны. Они не работают. Они слишком дороги. Они слишком слабы, чтобы обеспечивать энергией заводы, которые нужны для величия страны. Ветер не дует. Эти огромные ветряки – жалкое зрелище. Они безобразны, дороги в эксплуатации и требуют постоянного ремонта. Они ржавеют и гниют. Это самый дорогой источник энергии из придуманных», – не стесняется в выражениях американский президент. Действительно, в его описании зеленая энергетика выглядит, мягко говоря, бледно. Более того, она ведет к человеческим жертвам – в «процветающей и цивилизованной» Европе из-за дороговизны электроэнергии потребители боятся включить лишний раз кондиционер и в результате, по данным Трампа, погибает по 175 000 человек в год!