Бледно-зеленая энергетика

Бледно-зеленая энергетикаПочему из Вашингтона и Пекина звучат диаметрально противоположные оценки перспектив альтернативной энергетики
Зеленый нарратив меняется прямо на глазах. Еще, казалось бы, вчера критика альтернативной энергетики воспринималась в западном либеральном обществе как что-то неприличное и «антинаучное», а теперь «весь свободный мир» с жадностью внимает словам Трампа, прогремевшим с трибуны ООН. «Мы избавляемся от так называемых возобновляемых источников. Они бесполезны. Они не работают. Они слишком дороги. Они слишком слабы, чтобы обеспечивать энергией заводы, которые нужны для величия страны. Ветер не дует. Эти огромные ветряки – жалкое зрелище. Они безобразны, дороги в эксплуатации и требуют постоянного ремонта. Они ржавеют и гниют. Это самый дорогой источник энергии из придуманных», – не стесняется в выражениях американский президент. Действительно, в его описании зеленая энергетика выглядит, мягко говоря, бледно. Более того, она ведет к человеческим жертвам – в «процветающей и цивилизованной» Европе из-за дороговизны электроэнергии потребители боятся включить лишний раз кондиционер и в результате, по данным Трампа, погибает по 175 000 человек в год!
Главное, что Трамп объявил войну зеленой повестке не только на словах, но и на практике (что далеко не всегда для него характерно). Министр энергетики США Крис Райт сообщил о намерении возглавляемого им ведомства отказаться от финансирования зеленых проектов, одобренных предыдущей администрацией Джо Байдена. Речь идет о сумме примерно в $13 млрд, предназначавшейся для субсидирования проектов в области ветряной и солнечной энергетики, а также аккумуляторов и электромобилей. Борьба же с самим нарративом еще жестче – сотрудники американского минэнерго теперь обязаны избегать использования слов «декарбонизация», «энергетический переход», «устойчивое развитие», «чистая энергия» и т. п.