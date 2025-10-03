Недолгий ящик

Недолгий ящикЧем занялись на старте осенней сессии депутаты и сенаторы
После почти двухмесячного перерыва депутаты возобновили общие собрания на Охотном Ряду. В сентябре Дума провела пять пленарных заседаний, на которых успела принять девять новых законов и отклонить 26 инициатив. К числу наиболее заметных новелл можно отнести круглогодичный призыв на воинскую службу, упрощение получения поступления школьников в техникумы и колледжи вместо вузов и замену административной ответственности для иностранных агентов на уголовную.
Кроме того, была денонсирована Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней «в связи с отсутствием возможности участия в реализации положений конвенции». Позднее стало известно, что по предложению главы ЦИК Эллы Памфиловой Россия может выйти и из Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Запомнится парламентариям этот сентябрь также встречей президента Владимира Путина с лидерами фракций, которая случается в таком формате примерно раз в год. Первым о намечающейся встрече как о собственном достижении с трибуны на открытии сессии заговорил председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Следом информацию подтвердил и руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. И действительно, буквально спустя пару дней после возобновления работы Госдумы, 19 сентября, такая встреча состоялась в Ново-Огарево. Открывая мероприятие, Путин сказал, что решил не откладывать его «в долгий ящик» и специально раздвинул свой график. Это, конечно, налагало на присутствующих дополнительные обязательства: лидеры фракций и председатель Думы Вячеслав Володин попытались сделать все, чтобы оправдать внимание со стороны главы государства.
Они по очереди произносили слова благодарности за разного рода поддержку и озвучивали очередные порции предложений – от легализации продажи «красивых» автомобильных номеров и создания нового министерства по вопросам ЖКХ до попытки дезавуирования реформы местного самоуправления. Хотя президент соглашался практически со всем, письменный перечень поручений по реализации поступивших обращений до настоящего времени не опубликован. Но это не мешает всем фракциям быть уверенными в безоговорочной поддержке своих предварительно согласованных инициатив в Кремле и дальше уверять в этом своих избирателей.
Что касается закрытой части встречи, о ее содержании общественность, скорее всего, не узнает – но некоторые догадки можно и построить: до выборов в Госдуму остается около года.
В первый осенний месяц ряды депутатов снова поредели. Олег Нилов из «Справедливой России» и Михаил Щапов из КПРФ с благословения товарищей были назначены на должности аудиторов Счетной палаты. На позиции же заместителя главы СП осталась Галина Изотова, которая больше года исполняла обязанности председателя. Если раньше Госдума назначала председателя главного контрольного органа парламента, то теперь эта прерогатива перешла в верхнюю палату парламента.
Судя по отсутствию резкой критики от оппозиционных партий предложений по бюджету рассчитывать на альтернативные предложения при рассмотрении бюджета не приходится. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, как видно, решил сделать депутатам прививку от пустых дискуссий: «Демагогия и популизм разрушительны», – повторил он несколько раз на открытии сессии. Позднее Валентина Матвиенко наставляла сенаторов: «Хочу вновь подчеркнуть, в нашей работе нет и не может быть места популизму».
При этом Володин то ли в шутку, то ли всерьез, выступил еще с одной неожиданной интенцией, указав на принципиальную разницу между депутатом и искусственным интеллектом: у ИИ нет совести, а у депутата есть, поэтому первый никогда не заменит второго. Правда, в этом безупречном с точки зрения логики выражения, есть и политическая сторона. По Конституции, реализация принципа свободного мандата плохо соотносится с распространенной практикой консолидированного голосования. То есть по закону депутат Госдумы может и должен голосовать по законопроектам, руководствуясь своей совестью, а на практике – фракционной дисциплиной.