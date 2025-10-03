Недолгий ящик

При этом Володин то ли в шутку, то ли всерьез, выступил еще с одной неожиданной интенцией, указав на принципиальную разницу между депутатом и искусственным интеллектом: у ИИ нет совести, а у депутата есть, поэтому первый никогда не заменит второго. Правда, в этом безупречном с точки зрения логики выражения, есть и политическая сторона. По Конституции, реализация принципа свободного мандата плохо соотносится с распространенной практикой консолидированного голосования. То есть по закону депутат Госдумы может и должен голосовать по законопроектам, руководствуясь своей совестью, а на практике – фракционной дисциплиной.