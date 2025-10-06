Помощник, а не источник риска

Помощник, а не источник рискаПочему умение использовать ИИ становится базовой компетенцией выпускника
Владение искусственным интеллектом (ИИ) перестает быть опцией. По данным портала hh.ru и аналитиков MTS Link, за 2023–2024 гг. число вакансий, в требованиях к кандидату которых упоминается умение работать с ИИ-технологиями как на уровне пользователя, так и на уровне разработчика, выросло более чем вдвое по отношению к предыдущему периоду, а к апрелю 2025 г. – еще на 13%. Сегодня выпускник вуза, выходящий на рынок труда без понимания, как использовать ИИ, оказывается в положении человека XX в., не умеющего читать.
Раньше цифровая грамотность означала умение работать с текстовыми редакторами и электронными таблицами. Теперь это знание принципов работы генеративных моделей, понимание логики машинного обучения, навык формулирования задачи, сбора данных для ИИ, критическая оценка его ответа. Уже сегодня невозможно представить квалифицированного сотрудника, не умеющего обращаться с компьютером. Завтра так же невозможно будет представить специалиста, который не может настроить AI-помощника под задачу или использовать нейросеть для анализа данных.