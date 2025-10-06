Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Помощник, а не источник риска

Почему умение использовать ИИ становится базовой компетенцией выпускника
Станислав Кудж , ректор РТУ МИРЭА

Владение искусственным интеллектом (ИИ) перестает быть опцией. По данным портала hh.ru и аналитиков MTS Link, за 2023–2024 гг. число вакансий, в требованиях к кандидату которых упоминается умение работать с ИИ-технологиями как на уровне пользователя, так и на уровне разработчика, выросло более чем вдвое по отношению к предыдущему периоду, а к апрелю 2025 г. – еще на 13%. Сегодня выпускник вуза, выходящий на рынок труда без понимания, как использовать ИИ, оказывается в положении человека XX в., не умеющего читать.

Раньше цифровая грамотность означала умение работать с текстовыми редакторами и электронными таблицами. Теперь это знание принципов работы генеративных моделей, понимание логики машинного обучения, навык формулирования задачи, сбора данных для ИИ, критическая оценка его ответа. Уже сегодня невозможно представить квалифицированного сотрудника, не умеющего обращаться с компьютером. Завтра так же невозможно будет представить специалиста, который не может настроить AI-помощника под задачу или использовать нейросеть для анализа данных.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь