Помощник, а не источник риска

Владение искусственным интеллектом (ИИ) перестает быть опцией. По данным портала hh.ru и аналитиков MTS Link, за 2023–2024 гг. число вакансий, в требованиях к кандидату которых упоминается умение работать с ИИ-технологиями как на уровне пользователя, так и на уровне разработчика, выросло более чем вдвое по отношению к предыдущему периоду, а к апрелю 2025 г. – еще на 13%. Сегодня выпускник вуза, выходящий на рынок труда без понимания, как использовать ИИ, оказывается в положении человека XX в., не умеющего читать.