Новая глава российского банкинга

Новая глава российского банкингаПочему Т-банк – это хорошо, и как банки маркетплейсов меняют рынок
Российский финансовый рынок находится на пороге перемен: на него выходят новые игроки – банки цифровых платформ. А изменения и неизвестность, очевидно, вызывают у всех нас повышенную тревожность. Ведь мы привыкли к тому, что уже долгое время на этом стабильном рынке тон задают большие классические банки. Встряской для них было разве что появление банка «Русский стандарт» в начале 2000-х – первого «банка в магазине» – и в 2006 г. банка «Тинькофф кредитные системы» (ТКС, теперь – Т-банк) – первого «банка в телефоне». Многие согласятся с тем, что в свое время это заставило традиционных больших игроков стать технологичнее, улучшить клиентский сервис, создавать новые продукты, развивать мобильные приложения. Сейчас и сам Т-банк вошел в плеяду «больших» банков и действует скорее как классический игрок.
Большие банки разделили между собой клиентскую базу, зарплатные проекты и выплату пенсий, эквайринговую сеть. И ситуация стала напоминать положение дел на рынке мобильных операторов, когда инфраструктура и абонентская аудитория поделены между несколькими основными игроками, а остальным практически невозможно войти в этот бизнес.
Сейчас большие игроки всеми силами стараются защитить статус-кво и не дать новым игрокам развиться. Для этого они, например, предлагают самые разные инициативы, например признать банки цифровых платформ, которые в совокупности занимают менее 1% от активов всего банковского сектора, системно значимыми кредитными организациями (с таким предложением выступил президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин на XXII Международном банковском конгрессе 25 сентября. – «Ведомости»). А еще – создают запретительные законопроекты, организовывают информационные кампании, подключают лоббистов.
Классические банки считают, что новые игроки якобы нарушают конкуренцию, и указывают на необходимость в дополнительном регулировании. Но к теме конкуренции они подходят весьма избирательно. Например, они забывают, что сейчас до 80% платежного рынка занимает один игрок. Или же – классические банки активно рекламируют свои продукты, чтобы еще больше нарастить клиентскую базу, но при этом постоянно получают штрафы от ФАС за недостоверную рекламу, которая обманывает потребителя. Таких примеров можно приводить много.
В своих нарративах классические банки играют в том числе на свойственном большинству людей страхе перемен. Но вспомните, как в начале нулевых многие боялись появления мобильных телефонов и активного развития мобильных операторов: «Ничего себе, у этого оператора 10–20–30 млн абонентов, очень быстро набирается база, как бы не произошло чего-то страшного». Но ничего страшного не случилось. Все мы пользуемся мобильной связью, но тем не менее мобильные операторы не захватили нашу жизнь. Они не захватили наши деньги. Они не стали угрозой банкам, хотя операторы развивают и финансовые услуги.
Главный вопрос – какова цель больших банков. Заботятся ли они о благе российских потребителей или просто боятся усиления конкуренции? Ведь впервые за долгое время на финансовом рынке может измениться конкурентная среда за счет развития новых игроков. Измениться в пользу нас – клиентов. Таких изменений не было почти 20 лет с момента основания банка ТКС. И весь предыдущий опыт показывает, что инновации принесут людям удобство, а конкуренция улучшит ценовую политику для потребителей.
Велико искушение просто «взять и запретить» и действовать из принципа «как бы чего не вышло», но на другой чаше весов – новые возможности технологий, которые способны сделать жизнь людей лучше. В свое время могло не быть и Т-банка, если бы были приняты поправки в закон о запрете его бизнес-модели с доставкой финансовых продуктов представителями. К счастью, этого не случилось, и посмотрите, как отрасль изменилась в лучшую сторону: как стали выглядеть мобильные приложения, какие сейчас высокие стандарты общения с клиентами, как много появляется инноваций. И в конце концов, как снизилась стоимость переводов для людей – сейчас в большинстве случаев деньги можно перевести бесплатно. Конечно, по большей части этим мы обязаны Системе быстрых платежей (СБП), но одним из первых лимит на бесплатные переводы стал вводить ТКС – задолго до появления СБП.
При этом появление ТКС не помешало развитию больших банков, они просто стали лучше. Т-банк и сейчас, почти 20 лет спустя, в 15 раз меньше «Сбера» по кредитному портфелю и в 12 раз – по средствам клиентов. Точно так же и банки цифровых платформ не собираются становиться новым «Сбером», у них есть понятные задачи и ниша – обслуживать покупателей и продавцов в сегменте e-com, предоставляя удобные и выгодные сервисы.
Для всей отрасли, включая регуляторов, наступил переломный момент. Все мы стоим перед выбором: цепляться за статус-кво существующих больших институтов и отстать или принять перемены. Они уже происходят, и совсем скоро мы увидим скачок в развитии банкинга за счет выхода на рынок банков нового типа. Сейчас эти новые игроки способны усилить конкуренцию и дать стимул к изменениям остальным игрокам, создать новые сервисы для новой аудитории – пользователей цифровых платформ, сделать стоимость услуг привлекательнее.
Ранее Центральный банк всегда выступал за конкуренцию, за защиту интересов нас, клиентов, и за инновации. Какой будет новая глава российского банкинга – мы попытаемся понять вместе с коллегами из индустрии и Банком России на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис 2025».