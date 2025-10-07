Новая глава российского банкинга

Велико искушение просто «взять и запретить» и действовать из принципа «как бы чего не вышло», но на другой чаше весов – новые возможности технологий, которые способны сделать жизнь людей лучше. В свое время могло не быть и Т-банка, если бы были приняты поправки в закон о запрете его бизнес-модели с доставкой финансовых продуктов представителями. К счастью, этого не случилось, и посмотрите, как отрасль изменилась в лучшую сторону: как стали выглядеть мобильные приложения, какие сейчас высокие стандарты общения с клиентами, как много появляется инноваций. И в конце концов, как снизилась стоимость переводов для людей – сейчас в большинстве случаев деньги можно перевести бесплатно. Конечно, по большей части этим мы обязаны Системе быстрых платежей (СБП), но одним из первых лимит на бесплатные переводы стал вводить ТКС – задолго до появления СБП.