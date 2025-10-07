Россия и Африка в 2063-м: образы будущего сотрудничества

В Африке, последнем быстро растущем в демографическом плане регионе мира, 74% населения моложе 35 лет. Доля Африки в мировом населении, по прогнозам ООН, вырастет с 19% в 2025 г. до 30% к 2063-му. Спрос на образование, работу, медицину, электроэнергию, продовольствие, безопасность, развитие городов и госуправление будет только нарастать. Уже сегодня в России учится порядка 35 000 студентов из Африки. Число граждан и выходцев из стран Африки, живущих в России, вряд ли превышает 100 000, но через 38 лет их может быть миллион, а вместе с детьми в смешанных браках – несколько миллионов. Весьма вероятно, что будет реализована возможность единой системы электронного документооборота, что в том числе позволит получать визы за несколько кликов.