Россия и Африка в 2063-м: образы будущего сотрудничества

Россия и Африка в 2063-м: образы будущего сотрудничестваКак рост взаимного интереса помогает наращивать суверенитет
В России наблюдается лавинообразный рост государственных, бизнес- и общественных мероприятий, посвященных Африке или включающих африканские страны. Промежутки между саммитами «Россия – Африка», проводимыми раз в три года, заполняются новым форматом – министерская конференция Форума партнерства «Россия – Африка», который планируется проводить ежегодно между встречами первых лиц (ближайшая, вторая по счету, состоится в ноябре в Каире). В МИДе создан департамент партнерства с Африкой. Минобороны, Минобразования, Минприроды, Минпромторг, Минтранс, Минцифры, Минэкономики, Минэнерго – далеко не полный список федеральных ведомств, руководители и представители которых регулярно ездят в Африку и принимают африканских коллег в Москве. Однако при очевидной необходимости сотрудничества пока еще нет единого ответа на вопрос, что Россия хочет и может получить от него в долгосрочной перспективе?
«Повестка 2063: Африка, которую мы хотим» – ключевой документ Африканского союза, принятый в 2013 г. Он содержит согласованное видение будущего странами континента. Афросоюз не обладает регуляторными полномочиями, но является нетипично большим интеграционным объединением и продвинулся сильно дальше, чем его панамериканский аналог – Организация американских государств. Документ разрабатывался, когда Россия занималась отношениями с Африкой на государственном уровне значительно меньше. И сейчас пришло время совместно с Африкой формулировать видение долгосрочной перспективы будущего взаимодействия.
В Африке, последнем быстро растущем в демографическом плане регионе мира, 74% населения моложе 35 лет. Доля Африки в мировом населении, по прогнозам ООН, вырастет с 19% в 2025 г. до 30% к 2063-му. Спрос на образование, работу, медицину, электроэнергию, продовольствие, безопасность, развитие городов и госуправление будет только нарастать. Уже сегодня в России учится порядка 35 000 студентов из Африки. Число граждан и выходцев из стран Африки, живущих в России, вряд ли превышает 100 000, но через 38 лет их может быть миллион, а вместе с детьми в смешанных браках – несколько миллионов. Весьма вероятно, что будет реализована возможность единой системы электронного документооборота, что в том числе позволит получать визы за несколько кликов.
Образ целей России в отношениях с Африкой должен быть достаточно простым: согласование политических интересов (что уже проявляется, например, в поддержке претензий Африки на постоянное представительство в Совбезе ООН) и развитие экономического сотрудничества. Речь идет не только о расширении рынков сбыта, но и о технологическом присутствии. Например, государственные российские национальные коммуникационные платформы повысят экономическую устойчивость, когда станут трансграничными. Уже есть проекты высокого технологического уровня – например, строящаяся при участии «Росатома» АЭС в Египте. В образе желаемого будущего их будет больше, и в самых разных сферах взаимодействия.
Чтобы эти цели были достижимыми, нужно учитывать спрос Африки на Россию. Африканские страны, испытывающие демографическое давление и необходимость ускоренного развития, ищут партнеров, которые предлагают не просто помощь, а инструменты самостоятельного роста. Этот спрос проявляется в сферах, где Россия сильна: образование, технологии – от энергетики до цифровизации, безопасность всех видов (в том числе информационная и продовольственная).
Африка видит в России еще одного партнера – но такого, который в отличие от многих других не навязывает условия, подрывающие суверенитет. Для России важно, чтобы ее образ на континенте был именно таким, вопреки любым попыткам других держав «переописать» российскую активность в негативном ключе. России выгодно, чтобы ее воспринимали как приоритетного партнера, экспортера развития, безопасности, суверенитета и справедливости, уважающего Африку. Чтобы и элиты, и население стран Африки видели Россию передовым, развитым государством, демонстрирующим возможность суверенного пути и готовым содействовать взаимовыгодному развитию африканских стран через справедливые решения критических проблем. Базовый посыл: не бойтесь – вы не одни, а вместе, друг с другом и с Россией. При этом важно избегать жесткого противопоставления с другими присутствующими в Африке силами, не заставлять африканские страны делать выбор: мы не предлагаем альтернативную зависимость.
Лишь на первый взгляд углубление взаимосвязей кажется противоречащим суверенитету. В концепции «связанных суверенитетов» это не уязвимость, а сила. Помогая Африке диверсифицировать партнерства и снижать зависимость от других игроков, Россия создает сеть альянсов, где коллективные ресурсы и поддержка усиливают позиции каждой стороны против глобального доминирования. Для России это означает расширение политической поддержки в ООН и на других форумах, доступ к новым рынкам для своих товаров, технологий и капиталов, диверсификацию экономики. В долгосрочной перспективе такая модель превращает взаимозависимость в основу устойчивого суверенитета: солидарность, а не подчинение. Это перекликается с «Повесткой 2063» как путь к Африке, свободной от внешнего давления, но открытой для взаимовыгодных связей, одновременно укрепляющих глобальные позиции России.
