Страсти по национальной ERP-системе

Сама по себе идея консорциума имеет смысл, если его инициируют именно заказчики – те, кто готов не просто купить готовое решение, а инвестировать в его создание и в долгосрочной перспективе влиять на его развитие. Это могут быть крупные корпорации, которые, объединив усилия, привлекут независимую методологическую экспертизу и возьмут курс на создание решения «под себя». Но даже при высокой степени организационной готовности проект потребует как минимум нескольких лет работы.