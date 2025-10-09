Газета
Главная / Мнения /

Страсти по национальной ERP-системе

Станет ли консорциум стимулом развития
Кирилл Семион , генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом»

Правительство поручило Минцифры до конца 2025 г. представить предложения по составу и регламенту работы консорциума для разработки отечественной ERP-системы. Однако против создания консорциума выступили участники Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий. Такая реакция – отражение глубинного недоверия между вендорами и крупнейшими заказчиками.

Сама по себе идея консорциума имеет смысл, если его инициируют именно заказчики – те, кто готов не просто купить готовое решение, а инвестировать в его создание и в долгосрочной перспективе влиять на его развитие. Это могут быть крупные корпорации, которые, объединив усилия, привлекут независимую методологическую экспертизу и возьмут курс на создание решения «под себя». Но даже при высокой степени организационной готовности проект потребует как минимум нескольких лет работы.

