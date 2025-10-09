Кого вы лечите

Добровольное медицинское страхование (ДМС) существует в России более 30 лет. В последние годы ДМС перестало быть только бонусом к зарплате и стремительно превращается в один из ключевых инструментов как для работодателей, так и для работников. С одной стороны, компании стремятся удержать кадры и повысить привлекательность своих пакетов льгот, с другой – застрахованные ожидают более удобного и технологичного доступа к медицинским услугам.