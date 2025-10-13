Газета
Главная / Мнения /

Ошибка включенного наблюдения

Как историки формируют историю
Сергей Правосудов , генеральный директор института национальной энергетики, к. и. н.

Прежде чем знакомиться с работами историков, имеет смысл узнать основные вехи их биографии.

Исторические концепции Льва Гумилева порой вызывают споры. Он был единственным советским историком, который продвигал теорию евразийства (взаимовыгодного союза Золотой Орды и Руси). Согласно этой теории, ордынцы лавинами приходили на Русь, разоряли ее и давили население поборами, но их владычество не проникало в быт покоренной страны. Несмотря на грандиозный размах завоеваний, на сосредоточенность воли на внешних деяниях, в Орде отсутствовала внутренняя сила. И поэтому, быстро возникшая, она сравнительно быстро и распалась. Завоевания Орды были лишены религиозных побуждений. Отсюда ее широкая веротерпимость.

