Гонка за поколением Z

Предыдущее поколение, миллениалы, формировалось в эпоху, когда экономический рост казался бесконечным, а глобализация – естественным и необратимым процессом. Они не видели смысла менять систему, ведь она предлагала понятные правила и обещала вознаграждение за усилия. Зумеры же взрослеют в противоположных условиях – стагнации, разрыва глобальных связей и утраты доверия к традиционным политическим институтам. Система не дала им ни преимуществ, ни обещаний, ни социальных лифтов. Отсюда логичная интуитивная реакция: действовать напрямую, самостоятельно конструируя собственную среду, где результат зависит только от них.