Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Мнения /

Гонка за поколением Z

Как формируется субъектность зумеров и что от этого ждать государству
Николай Миронов , политолог

В мировой политике нарастает влияние поколения Z – зумеров, людей, родившихся после середины 1990-х. Естественный процесс вступления очередного поколения в «совершенные лета» совпал с эпохами всемирного кризиса институтов представительной демократии и информационной революции.

Предыдущее поколение, миллениалы, формировалось в эпоху, когда экономический рост казался бесконечным, а глобализация – естественным и необратимым процессом. Они не видели смысла менять систему, ведь она предлагала понятные правила и обещала вознаграждение за усилия. Зумеры же взрослеют в противоположных условиях – стагнации, разрыва глобальных связей и утраты доверия к традиционным политическим институтам. Система не дала им ни преимуществ, ни обещаний, ни социальных лифтов. Отсюда логичная интуитивная реакция: действовать напрямую, самостоятельно конструируя собственную среду, где результат зависит только от них.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её