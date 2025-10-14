ИИ в белом халате

Цифровая трансформация здравоохранения – это уже не футуристическая концепция, а реальность, которая активно внедряется в медицинскую практику. Это направление быстро развивается, в том числе через обучение больших языковых моделей специализированным медицинским знаниям. Они учатся вести диалог с пациентами, помогать в предварительной диагностике и, что ключевое, ассистировать врачам, взяв на себя рутинную работу с данными.