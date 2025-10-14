ИИ в белом халате

ИИ в белом халатеКак медицинские технологии создают новую реальность
Цифровая трансформация здравоохранения – это уже не футуристическая концепция, а реальность, которая активно внедряется в медицинскую практику. Это направление быстро развивается, в том числе через обучение больших языковых моделей специализированным медицинским знаниям. Они учатся вести диалог с пациентами, помогать в предварительной диагностике и, что ключевое, ассистировать врачам, взяв на себя рутинную работу с данными.
Сейчас применение искусственного интеллекта (ИИ) в медицине развивается по двум магистральным направлениям. Первое – это компьютерное зрение, способное с высочайшей точностью анализировать рентгеновские снимки, КТ и МРТ. Второе – системы поддержки принятия врачебных решений, которые работают с текстовой информацией: историями болезней, медицинской документацией. Они помогают врачу избежать диагностических ошибок и проверить назначения.