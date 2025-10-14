Газета
С толстой сумкой на ремне

«Почта России» может вновь получить госсубсидии – и есть на что
Владимир Степанов

В проекте федерального бюджета на 2026–2028 гг. упомянуто о том, что после многолетнего перерыва государственное АО «Почта России» получит субсидии на доставку социально значимых газет и журналов. Это практически потрясение основ – госсубсидий для почты не было лет десять. Государство было готово только помогать с модернизацией почтовых отделений, но средств на повседневную деятельность не давало. Теперь же бюджету предложено помогать «Почте» осуществлять социальную функцию.

На поверхности тезис о том, что «Почта России» убыточна и не может направлять средства на задачи, которые государство признает важными. Но вопрос, должна ли коммерческая деятельность госкомпании финансировать социальную функцию почтового оператора, гораздо глубже, чем спор об убытках или о том, можно ли вывести «Почту» в плюс по доходам.

