С толстой сумкой на ремне

В проекте федерального бюджета на 2026–2028 гг. упомянуто о том, что после многолетнего перерыва государственное АО «Почта России» получит субсидии на доставку социально значимых газет и журналов. Это практически потрясение основ – госсубсидий для почты не было лет десять. Государство было готово только помогать с модернизацией почтовых отделений, но средств на повседневную деятельность не давало. Теперь же бюджету предложено помогать «Почте» осуществлять социальную функцию.